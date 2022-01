Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Fokus: Zum Jahreswechsel hin hat sich die Knappheit am globalen Rohölmarkt verstärkt, so die Analysten der DekaBank.



Die Ölnachfrage zeige keine Omikron-Schwäche, während das Ölangebot nur moderat ausgeweitet werde. Die OPEC und ihre Verbündeten hätten beschlossen, auch im Februar an ihrem Plan festzuhalten und die Ölförderung nicht beschleunigt auszuweiten, es bleibe bei den zusätzlichen 400 Tausend Fässern pro Tag. Jüngst seien Angebotsausfälle wie in Kasachstan oder Libyen hinzugekommen. In der Folge würden die Öllagerbestände in vielen Ländern weiter sinken und lägen zum Teil deutlich unter ihren jeweiligen 5-Jahresdurchschnitten. Zwar dürfte das Thema Knappheit in den kommenden Monaten den Ölmarkt noch dominieren, doch im weiteren Verlauf des Jahres würden die Analysten der DekaBank eine leichte Entspannung bei der Versorgungssituation erwarten.

Prognoserevision: Aufwärtsrevision über den gesamten Prognosezeitraum.



Perspektiven: Die vorhandenen Impfmöglichkeiten dürften dazu führen, dass das Coronavirus keine weltwirtschaftliche Rezession mehr auslösen werde. Im Verlauf von 2022 werde sich die Weltwirtschaft von den bisherigen Corona-Kapriolen erholen, der globale Rohölkonsum werde sich wieder auf höherem Niveau normalisieren. Die freiwilligen Produktionskürzungen seitens der OPEC+ würden im Prognosezeitraum weiter zurückgenommen werden. Das zusätzlich nachgefragte Rohöl werde vornehmlich von der OPEC+ bereitgestellt werden, denn die Fracking-Industrie in den USA erfahre unter Präsident Biden keine politische Unterstützung mehr. Es werde erwartet, dass die US-Ölförderung auf einem hohen Niveau grob seitwärts laufen werde. Dies gebe den OPEC-Ländern - insbesondere, wenn sie mit anderen großen Produzenten wie Russland zusammenarbeiten würden - wieder mehr Marktmacht, über die eigenen Produktionsmengen die Ölpreise stärker zu beeinflussen. Perspektivisch spiele die globale Absichtserklärung, bis 2050 die Netto-Emissionen von Kohlendioxid auf Null zu senken, auch für den Rohölmarkt eine immer wichtigere Rolle. Investitionen in fossile Angebotskapazitäten würden reduziert. Allerdings sei fraglich, ob die Nachfrage in entsprechendem Tempo auf alternative Energiequellen umgestellt werden könne. Dies erhöhe die Ölpreisrisiken mittelfristig auf der oberen Seite. Aus Sicht der Nachhaltigkeit hätten höhere Ölpreise zwar eine wünschenswerte Lenkungswirkung, aber nur dann, wenn in der Folge regenerative Alternativen zu fossilen Energieträgern stärker zum Zuge kämen. Langfristig werde Rohöl an Bedeutung für die Weltwirtschaft verlieren und dürfte damit im Preis nachgeben. (Volkswirtschaft Rohstoffe Januar 2022) (17.01.2022/ac/a/m)





