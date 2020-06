Nasdaq-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:

The Trade Desk (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) ist ein Unternehmen aus den USA. The Trade Desk ist eine Cloud-basierte Technologieplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, die Verhaltensweisen ihrer Kunden für Anzeigen auf digitalen Plattformen zu optimieren. (04.06.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - The Trade Desk-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für digitale Werbetechnik The Trade Desk Inc. (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) charttechnisch unter die Lupe.Diese Überschrift fasse die charttechnische Ausgangslage der The Trade Desk-Aktie treffend zusammen. Doch der Reihe nach: Ende 2016 habe der Titel einen Aufwärtstrend (akt. bei 142,01 USD) etablieren können, welcher auch der Korrektur von Februar/März Stand gehalten habe. Inzwischen probe das Papier einen nachhaltigen Spurt über das Allzeithoch bei 323,78 USD. So sei dieses Rekordlevel in jeder der letzten fünf Wochen zur Disposition gestanden. Ein endgültiges Lüften dieses Deckels würde für ein erneutes, prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Gelinge der Befreiungsschlag, wäre zudem die Schiebezone der letzten 16 Monate nach oben aufgelöst. Damit wäre dann auch einer unserer Lieblingsansätze erfüllt, mit dem die Analysten eine hohe Relative Stärke (Levy) und die Auflösung eines charttechnischen Konsolidierungsmusters kombinieren würden. Aus zweifacher Hinsicht stünde dann die Börsenampel also auf "grün". Aus der Höhe der angeführten Tradingrange ergebe sich ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 180 USD - allein daran könnten Anleger die Tragweite eines Ausbruchs auf der Oberseite erkennen. Das Hoch vom August 2019 bei 289,51 EUR biete sich im Fall eines neuen Allzeithochs als Stop-Loss an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:315,40 EUR -0,05% (04.06.2020, 08:49)