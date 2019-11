Im Rahmen des um die reduzierten 2019er Prognosen angepassten DCF-Bewertungsmodells haben Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ein neues Kursziel von 1,75 Euro (bisher: 1,86 Euro) je Aktie ermittelt und vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die Aktie. (Analyse vom 21.11.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze The NAGA Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

0,688 EUR -3,10% (21.11.2019, 10:23)



Börse Stuttgart-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

0,662 EUR -2,36% (21.11.2019, 15:15)



ISIN The NAGA Group-Aktie:

DE000A161NR7



WKN The NAGA Group-Aktie:

A161NR



Ticker-Symbol The NAGA Group-Aktie:

N4G



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (21.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), senkt aber sein Kursziel.Wie erwartet habe die The NAGA Group AG (NAGA) im ersten Halbjahr 2019 deutlich rückläufige Umsatzerlöse präsentiert. Bereits mit Veröffentlichung das Geschäftsberichtes 2018 habe das NAGA-Management den nahezu vollständigen Wegfall der Dienstleistungserlöse angekündigt, die im vergangenen Geschäftsjahr in erster Linie mit dem Vertrieb und der Abwicklung des Naga Coins (NGC) erzielt worden seien. Parallel dazu seien die Handelserlöse des Brokerage-Geschäftes ebenfalls stark auf 1,35 Mio. Euro (VJ: 4,63 Mio. Euro) gefallen. Einerseits habe die geringere Marktvolatilität für ein allgemein rückläufiges Geschäft gesorgt. Auf der anderen Seite hätten neue ESMA-Regeln rückläufige Margen im CFD-Handel nach sich gezogen, was sich ebenfalls belastend auf die Handelserlöse ausgewirkt habe.Die ersten sechs Monate 2019 hätten bei der NAGA zudem im Zeichen des im April 2019 angekündigten und begonnenen Restrukturierungsprogrammes gestanden, welches bis zum Ende des Berichtszeitraums laut Unternehmensangaben größtenteils umgesetzt und abgeschlossen worden sei. Diesbezüglich sei die Konzentration der operativen Aktivitäten auf den Hauptstandort in Limassol umgesetzt sowie Personal an den Standorten in Hamburg und Spanien abgebaut worden. Darüber hinaus sei die Management-Ebene verschlankt worden. Es sollten dabei Kosteneinsparungen von insgesamt 60 bis 70% (bezogen auf die operativen Kosten des Geschäftsjahres 2018) erzielt werden. Zusätzlich zu den umgesetzten Reorganisationsmaßnahmen sei auch auf Produktebene eine neue Strategie implementiert worden. NAGA-Produkte würden nunmehr über eine einheitliche Plattform angeboten, wobei ein starker Fokus auf dem klassischen Wertpapierhandel sowie auf der eigenen social Trading Plattform "NAGA Trader" vorliege.Die umgesetzte Restrukturierung sei erwartungsgemäß mit hohen Einmalkosten (Abfindungen, Abstandszahlungen etc.) einhergegangen. Die erzielten Einspareffekte seien zudem noch nicht voll zum Tragen gekommen, sodass auf Basis der deutlich niedrigeren Umsatzerlöse ein starker EBIT-Rückgang auf -6,77 Mio. Euro (VJ: -0,06 Mio. Euro) verzeichnet worden sei.Dass im ersten Halbjahr 2019 ein jeweils deutlicher Umsatz- und Ergebnisrückgang erreicht werde, sei vom NAGA-Management bereits im Vorfeld kommuniziert worden. Jedoch seien die Umsatzerlöse und daraus resultierend das operative Ergebnis stärker zurückgegangen als von den Analysten erwartet, weswegen sie für das laufende Geschäftsjahr unsere bisherigen Prognosen nach unten anpassen würden. Insgesamt würden sie aber davon ausgehen, dass im zweiten Halbjahr 2019 eine deutliche Verbesserung der Handelserträge erreicht werde sowie die kostensparenden Effekte aus der größtenteils umgesetzten Neustrukturierung der Gesellschaft stärker zum Tragen kommen sollten.Grundsätzlich würden die Analysten für die kommenden Geschäftsjahre mit einem Anstieg der Kundenanzahl rechnen. Hierfür spiele das derzeit forcierte Partnerprogramm eine wesentliche Rolle, womit die Kundenakquisitionskosten niedrig gehalten werden sollten sowie die internationale Vermarktung des NAGA Traders umgesetzt werden solle. Die Analysten würden in den beiden kommenden Geschäftsjahren mit einem starken Anstieg der Handelserlöse sowie darauf aufbauend mit einer sukzessiven Verbesserung der Ergebnissituation rechnen.Wichtig sei für die Gesellschaft auch die Sicherstellung der weiteren Finanzierung. Dabei sei der angekündigte Schritt von Fosun zur Übernahme der Mehrheit und Durchführung einer weiteren Finanzierung essentiell wichtig. Laut Meldung vom 29.08.2019 habe der Hauptaktionär Fosun seine Beteiligung erhöht, um Mehrheitsaktionär zu werden. Im Zuge des Investment von Fosun sei beabsichtigt, dass das Naga-Führungsteam eine bedeutende Anzahl Aktien von anderen Aktionären erwerbe. Die Aktien würden von den früheren Aktionären der Hanseatic Brokerhouse Securities AG an Fosun, das NAGA Führungsteam und andere Investoren verkauft. Im Anschluss wolle Fosun der Gesellschaft laut Meldung weiteres Wachstumskapital von EUR 5 Mio. zur Verfügung stellen. EUR 3 Mio. würden über ein Gesellschafterdarlehen und EUR 2 Mio. über eine Wandelanleihe investiert. Die Transaktion bedürfe der Zustimmung der Regulierungsbehörden und solle erwartungsgemäß Anfang des vierten Quartals 2019 vollzogen werden.