Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze The NAGA Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

1,844 EUR +10,68% (30.08.2018, 12:34)



Tradegate-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

1,81 EUR +6,60% (30.08.2018, 12:35)



ISIN The NAGA Group-Aktie:

DE000A161NR7



WKN The NAGA Group-Aktie:

A161NR



Ticker-Symbol The NAGA Group-Aktie:

N4G



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (30.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse, die Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G) spekulativ zu kaufen.Die NAGA Group habe das Jahr 2017 mit sehr guten Zahlen abgeschlossen. Vor allem dank des erfolgreichen Token Sales hätten die Umsatzschätzungen der Analysten deutlich übertroffen werden können, zudem habe die Gesellschaft entgegen der Erwartungen ein signifikant positives EBITDA erwirtschaftet.Ein Start-up könne naturgemäß nicht alle potenzial-trächtigen Projekte gleichzeitig vorantreiben - vor allem dann nicht, wenn die Pipeline wie bei NAGA sehr groß sei - und müsse sich fokussieren. Wegen des ITS sei eine größere Kampagne für das Brokerage-Geschäft verschoben worden, und auch die Entwicklung von NAGA Virtual, eines Handelsplatzes für virtuelle Güter, sei langsamer gewesen als von dem Analysten erwartet. Isoliert betrachtet lägen die Erlöse in beiden Bereichen bislang unter seinen Schätzungen, was aber durch Dienstleitungen für die NAGA Development Association Ltd., den Verkäufer des Coins, zumindest in 2017 habe überkompensiert werden können.Dank der Mittel aus dem Token Sale und der erfolgreichen Entwicklungsarbeiten habe das Unternehmen aber inzwischen mehrere Lösungen und Plattformen am Markt eingeführt (u.a. auch NAGA Virtual) und könne nun die Skalierung vorantreiben. Der Analyst sehe deshalb nach wie vor ein hohes Umsatz- und Ertragspotenzial, das er in seinem Modell abgebildet habe.Der Analyst halte das im Fall der NAGA Group für nicht gerechtfertigt. Auch, wenn er sein Modell noch einmal deutlich konservativer gestaltet habe, um den bisherigen Verzögerungen Rechnung zu tragen, sehe er den fairen Wert mit 6,70 Euro je Aktie weit über dem aktuellen Kurs.Da die Entwicklung seit der Erststudie im letzten Jahr aber auch gezeigt hat, dass der Ansatz eines sehr hohen Prognoserisikos aufgrund des frühen Stadiums der Geschäftsentwicklung durchaus gerechtfertigt ist, bleibt das Urteil für die Aktie "speculative buy". Das Kursziel laute 6,70 Euro. (Analyse vom 30.08.2018)