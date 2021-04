Auch mit Haut- und Körperpflege-Produkten habe Honest 2020 21 Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahr. Das Segment der konventionellen Toiletten- und Körperpflegeprodukte sei dagegen nur etwas mehr als ein Prozent gewachsen, biologische- und nachhaltige Produkte immerhin um 14 Prozent.



Insgesamt weise das Unternehmen ein Umsatzplus von fast 28 Prozent auf rund 300 Millionen Dollar aus. Die Verluste seien im letzten Geschäftsjahr auf 14,5 Millionen eingedämmt worden und hätten damit gut 47 Prozent unter dem Niveau von 2019 gelegen.



Honest sei eines der bekanntesten Unternehmen aus dem Better-for-you-Wachstumsfeld. Die Story klingt auf jeden Fall spannend, für eine seriöse Beurteilung fehlt es aber noch an weiteren Zahlen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2021)



