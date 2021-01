NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Habe Tesla-Chef Elon Musk den nächsten Wachstumsmarkt im Visier? In Indien, dem Land mit der zweitgrößten Bevölkerung nach China, gebe es etliche Städte mit besonders schlimmer Luftverschmutzung. Die indische Regierung habe sich ambitionierte Klimaziele gesetzt und wolle elektrische Autos fördern.Tesla habe kürzlich die Firma Tesla India Motors and Energy Private Limited als Niederlassung in Bangalore beim zuständigen Ministerium registriert, wie ein entsprechender Eintrag auf dessen Internetseite zeige. Indiens Verkehrsminister Nitin Gadkari habe unlängst gesagt, Tesla wolle 2021 beginnen, seine Autos in Indien zu verkaufen und erwäge bei entsprechender Nachfrage, in dem Land zu produzieren. Elon Musk habe Ende vorigen Jahres auf Twitter bestätigt, dass sein Unternehmen 2021 nach Indien wolle.Dazu passe die letzte Kaufempfehlung von Analyst John Murphy von der Bank of America. Sein Kursziel habe Murphy von 500 Dollar auf 900 Dollar angehoben.Fakt sei: Der Autobau verändere sich radikal. Tesla sei der First Mover in Sachen Elektromobilität und ziehe in Rekordtempo eine Gigafactory nach der anderen hoch. Jedoch: Rechtfertige das einen aktuellen Börsenwert von 809 Milliarden Dollar? Kaum!Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:691,30 EUR -1,66% (14.01.2021, 09:06)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:691,10 EUR -2,76% (13.01.2021, 17:35)