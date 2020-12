NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (21.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla nehme heute eine weitere wichtige Hürde in der Firmengeschichte. Der E-Autobauer werde in den Aktienindex S&P 500 aufgenommen. Mit über 600 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gehöre der Wert zu den Schwergewichten im Index und werde daher zu den größten zehn Mitgliedern zählen. Infolge der Ankündigung der Aufnahme und einem freundlichen Gesamtmarktumfeld habe die Tesla-Aktie bereits seit einem Monat um knapp 60 Prozent zugelegt. Mit der Vorfreude auf den heutigen Tag habe die Tesla-Aktie am Freitag nochmal einen kräftigen Schub nach oben bekommen und ein Allzeithoch bei 695,00 Dollar erreicht.Auf Sicht der nächsten Tage seien weitere Turbulenzen zu erwarten. Viele Fonds, die den S&P 500 nachbilden würden, würden nun gezwungen, Tesla-Aktien zu kaufen. Kurzfristig könnte das den Aktienkurs noch deutlich weiter nach oben drücken. Jedoch sei zu beachten, dass diese Information zu großen Teilen im Kurs eingepreist sei. Zudem sei der US-Titel nach dem steilen Anstieg massiv überhitzt, weswegen nach dem Abklingen des Hypes mit einer Korrekturbewegung gerechnet werden müsse.Bei der Tesla-Aktie werde es wild zugehen, unklar bleibe vorerst aber in welche Richtung. Charttechnisches Ziel nach oben sei das 361%-Fibonacci-Retracement bei rund 815 Dollar. Auffangmarke wären die horizontalen Unterstützungen bei 655 und 565 Dollar.Engagierte Anleger beachten den Stopp bei 375 Euro, Neueinsteiger warten erstmal ab, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:532,80 EUR -0,28% (21.12.2020, 09:53)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:534,90 EUR -1,67% (21.12.2020, 09:39)