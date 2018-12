Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

280,51 EUR +0,44% (27.12.2018, 11:00)



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

280,75 EUR -0,20% (27.12.2018, 11:13)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

326,09 USD (26.12.2018)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (27.12.2018/ac/a/n)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Tesla: Das nächste Krisenjahr droht - AktienanalyseDie Experten von der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe."Tesla stand während des Anlaufs der Model 3-Produktion wirklich einer ernsthaften Todesgefahr gegenüber", habe Elon Musk vor kurzem im TV gesagt. Man habe wie verrückt Geld verloren und kurz vor der Pleite gestanden, habe der nach zuletzt unzähligen Eskapaden nicht mehr unumstrittene Tesla-Gründer und Chef überraschend ehrliche, aus Investorensicht aber auch beängstigende Einblicke in das Innenleben seines Unternehmens gegeben.Dass Musk so etwas überhaupt wieder sagen könne, ohne dass im Anschluss die eigene Aktie den Rückwärtsgang einlege und im Höchsttempo in die falsche Richtung davonfahre, liege an einem für Tesla-Verhältnisse fast schon phänomenalen dritten Quartalsergebnis, dass die Aktie mit Vollgas und im Vorwärtsgang fast bis auf Rekordhoch - und damit in die richtige Richtung - habe rasen lassen.312 Millionen Dollar Gewinn habe Tesla in den Monaten Juli, August und September erzielt. Der höchste in der Geschichte des 2003 gegründeten Unternehmens und überhaupt erst der dritte insgesamt. Nach einem Verlust von 718 Millionen Dollar im Vorjahresquartal könne man, wie es Musk getan habe, wohl tatsächlich von einem "wahrhaft historischen" Ergebnis sprechen. Nicht zuletzt deshalb, da auch der Umsatz-Anstieg mit einem Plus von 130 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar die Erwartungen deutlich übertroffen habe. Neben Einnahmen und Erträgen habe Tesla auch die liquiden Mittel gesteigert, der Cashflow habe im abgelaufenen Quartal bei positiven 881 Millionen Dollar gelegen.Grundlegenden Anteil an diesem Erfolg habe Teslas Model 3 gehabt, das Experten nicht nur als wichtiger Türöffner zum Massenmarkt gelte, sondern auch endlich in den lange Zeit anvisierten aber immer wieder aufs Neue klar verfehlten Stückzahlen vom Band gerollt und dazu ganz allein für Umsätze in Höhe von drei Milliarden Dollar verantwortlich gezeichnet habe. Insgesamt hätten im dritten Quartal 56.065 Model 3 die Produktionshallen verlassen. Gegen Ende des dreimonatigen Zeitraums sollten es 5.300 Stück pro Woche gewesen sein, womit das Produktionsziel von 5.000 Wagen pro Woche sogar habe übertroffen werden können. Und mit Blick auf das kommende Quartal seien sie in Kalifornien optimistisch. Man wolle in der Gewinnzone bleiben, auch den Cash-Flow erwarte man erneut positiv, habe Musk erklärt.Nicht nur Loup-Expertin Gene Muster habe damit einhergehend vom ermutigendsten Zeichen für nachhaltige Rentabilität gesprochen, das man in den vergangenen drei Jahren gesehen hätte. Viele Analysten hätten sich überrascht von der Deutlichkeit der Zugewinne gezeigt. Jeffries-Analyst Philippe Houchois habe sein Kursziel für die Aktie von 360 auf 450 US-Dollar mit am deutlichsten angehoben. Der Autobauer habe sich gut entwickelt und im dritten Quartal sein Potenzial in Sachen Gewinn und Finanzierung unter Beweis gestellt, habe er in einer Studie geschrieben.Anleger hätten ebenfalls reagiert und eifrig Anteile hinzugekauft. Innerhalb weniger Wochen sei der Kurs der Tesla-Aktie so um 50 Prozent von 250 auf 376 Dollar in die Höhe geklettert. Bevor sich das Papier dann allerdings endgültig dazu habe aufmachen können, sein Rekordhoch von 384 Dollar aus dem Juni 2017 anzugreifen, sei es manch Aktionär dann offenbar etwas zu schnell zu steil bergauf gegangen, weshalb Mitte Dezember wieder die Verkäufer das Steuer übernommen und die Aktie bis auf 337 Dollar eingebremst hätten. Damit habe der Tesla-Anteilsschein den US-Aktienmarkt im Herbst aber immer noch deutlich outperformt, gemessen an einem sehr schwachen Marktumfeld also eine überaus gute Entwicklung hingelegt. Mit Blick auf die damit einhergehende Marktkapitalisierung von 62 Milliarden Dollar sei man an der Börse wieder deutlich mehr wert als die größten US-Autobauer General Motors und Ford.Noch immer würden Tesla gewaltige finanzielle Verpflichtungen plagen, sprich zehn Milliarden Dollar Schulden, von denen die Kalifornier bis März 2019 1,3 Milliarden Dollar begleichen müssten. Allein dies dürfte das Konzernergebnis dann wohl wieder ins Minus drücken. Solange Tesla operativ weiter Gewinn erwirtschafte, wäre dies nicht weiter schlimm, doch auch mit Blick auf diese Zahl gebe es einige Fragezeichen. Zunächst freilich dich, ob die jüngsten beziehungsweise noch höhere Stückzahlen auf Dauer machbar seien. Davon abgesehen aber vor allem die, inwiefern sich das Auslaufen der US-E-Auto-Prämie von immerhin 7.500 Dollar je Fahrzeug im kommenden Jahr auf Bestellungen und Verkäufe auswirke.Noch immer habe es Tesla nicht geschafft ein günstigeres, für die breite Masse erschwingliches Modell auf den Markt zu bringen. Denn das Model 3 gebe es nach wie vor nicht für die ursprünglich einmal versprochenen 35.000 Dollar, sondern nur in deutlich teureren Sonderversionen ab 45.000 Dollar, die zwar punktuell die Gewinnspanne erhöhen würden, sich jedoch auf Dauer nur wenige werden leisten könnten. Auch das Model 3 für den europäischen Markt - ab Februar 2019 solle es zu haben sein - koste in der günstigsten Version 57.400 Euro.Noch lägen Tesla rund 400.000 Reservierungen für das Model 3 vor, doch um in Zukunft wirklich Großkonzerne wie Volkswagen oder Toyota angreifen zu können, brauche es weitere Investitionen. In neue Modelle, in eine verbesserte Produktion, in neue Produktionsstätten. Also in genau das, worüber Daimler, BMW und Co. schon längst verfügen würden. Sie müssten - salopp gesagt - eigentlich nur den Verbrenner mit einem E-Motor tauschen - und schon seien sie äußerst ernsthafte Konkurrenten. Darüber hinaus hätten sie für Investitionen ihrerseits finanzielle Mittel in einer Größenordnung, von der Tesla bislang nur träumen könne. Die Kapitaldecke der Kalifornier sei mit drei Milliarden Dollar nach wie vor dünn und die Ausgaben dürften hoch bleiben.Hinzu komme der Handelsstreit zwischen den USA und China, der Tesla bereits jetzt besonders hart zu treffen scheine. Im Oktober habe man auf dem weltgrößten Automarkt gerade einmal 211 Fahrzeuge und damit 70 Prozent weniger als im Jahr zuvor verkauft. Das Fehlen einer Produktionsstätte mache sich in schmerzhafter Art und Weise bemerkbar - China habe die Zölle auf importierte US-Autos auf 40 Prozent erhöht. Nun sollten zwar bereits im kommenden Jahr sowohl Model 3 als auch später das neue Model Y nahe Shanghai vom Band laufen - doch bis dort profitabel produziert werden könne, dürfte es einmal mehr eine ganze Zeit lang dauern.Zeit, die Tesla, die spätestens seit beinahe jeder große Automobilhersteller des Planeten große E-Auto-Offensiven plane, nicht mehr habe. Das sehe auch David Tamberrino, Analyst bei der US-Investmentbank Goldman Sachs so: Tesla dürfte im kommenden Jahr mit mehr Konkurrenz von Seiten der traditionellen Autobauer rechnen müssen, habe er in einer Studie geschrieben und mit einem Kursziel von gerade einmal 225 Dollar klar zum Verkauf der Aktie geraten."Man sollte nie selbstgefällig werden, also müssen wir weiter hart arbeiten - aber ich denke, wir sind übern Berg", habe Musk im November gegenüber "Recode" gesagt. Mit Blick auf den ersten Teil dürfte er Recht behalten. Was den zweiten angehe - und das dürfte er selbst am besten wissen - wohl nicht so ganz. (Analyse vom 21.12.2018)