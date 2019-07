Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

237,36 USD -0,65% (11.07.2019, 17:04)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (11.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Leon Müller vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Leon Müller von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroautohersteller befinde sich weiter auf dem Vormarsch, habe einen neuen Superlativ gesetzt. Die rasante Erholungsbewegung seit rund einem Monat setze sich damit weiter fort. 100 Prozent mehr Verkäufe im Juni würden die Marktführerschaft in den Niederlanden bedeuten - und würden dafür sprechen, dass Elon Musk weiter aus dem Vollen schöpfen könne, wenn er über Auslieferungen und Nachfrage spreche respektive tweete. Damit dürfte feststehen: Der Preis steige weiter.Der Elektroautopionier habe im Juni eine neue Bestmarke gesetzt. Tesla habe in Holland 2.487 Model 3 ausgeliefert und zugelassen. Erstmals mehr als im Rekordmonat März, als 2.195 Autos zugelassen worden seien. Insgesamt seien damit in den Niederlanden bereits 6.063 Autos der Serie erfolgreich an Frau und Mann gebracht worden. Modellübergreifend sei jedes dritte in den Niederlanden zugelassene Auto ein Tesla gewesen. Die Marktführerschaft sei Tesla damit kaum mehr zu nehmen. Auf Jahressicht betrage der Abstand des Model 3 zum Nächstplatzierten bereits knapp 4.000 Fahrzeuge.Angesichts solcher Daten überrasche es kaum, dass die Tesla-Aktie steige und steige. Nach der Korrektur seit dem Jahreswechsel und Tief im Juni bei rund 160 Euro habe das Papier wieder deutlich an Wert gewonnen. Der Preisanstieg für eine Aktie summiere sich mittlerweile auf rund 30 Prozent.Nach dem Bruch der Abwärtstrendlinie und dem Überschreiten der 50-Tage-Linie ist bei der Tesla-Aktie mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2019)Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:211,50 EUR +1,32% (11.07.2019, 17:00)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:210,55 EUR -0,75% (11.07.2019, 17:15)