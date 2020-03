Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

722,50 EUR +8,55% (03.03.2020, 13:30)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

714,00 EUR +11,84% (03.03.2020, 13:14)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

743,69 USD +11,33% (02.03.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Lange habe es gedauert, nun stehe der Verkaufspreis für das 300 Hektar große Gelände für die künftige Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla fest. Das Ergebnis des zweiten Gutachtens zum Verkehrswert habe eine Summe von 43,4 Millionen Euro ermittelt, habe Regierungssprecher Florian Engels am Dienstag mitgeteilt. Das seien pro Quadratmeter 14,35 Euro. Das erste Gutachten habe einen Preis von 40,91 Millionen Euro ergeben."Der Verkauf des Landesgrundstücks in Grünheide an Tesla ist weitgehend abgeschlossen", habe Engels gesagt. Die Vertragsparteien hätten sich im Vorfeld darauf verständigt, den Wert des zweiten Gutachtens für den Verkauf zugrunde zu legen. Da noch einige Teilvermessungen erforderlich seien, könne der endgültige Kaufpreis davon noch geringfügig abweichen.Noch im Laufe des Monats werde Tesla in das Grundbuch eingetragen und sei damit vollständiger Eigentümer des Areals. Der Erlös aus dem Verkauf von Landeswald komme dem Vermögen des Forstministeriums zugute.Tesla wolle in Grünheide bei Berlin vom nächsten Jahr an bis zu 500.000 Fahrzeuge im Jahr vom Band rollen lassen. Noch im März werde mit dem ersten Spatenstich gerechnet. Das sei möglich, obwohl die endgültigen Genehmigungen erst im Sommer erwartet würden. Bis dahin handle der Investor auf eigenes Risiko und müsse bei Ablehnung seines Vorhabens den Originalzustand wieder herstellen.Nachdem zwei Umweltverbände vor Gericht mit ihren Klagen abgeblitzt hätten, habe Tesla rund 90 Hektar Kiefernwald gerodet, die Fläche für den ersten Bauabschnitt. Jetzt würden die Baumstümpfe entfernt und der Boden geebnet, habe die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Montag dieser Woche berichtet.Die Story von Tesla bleibt langfristig weiter hochinteressant - auch über das reine Autogeschäft hinaus, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Das Unternehmen bekomme nun aber auch zunehmende Konkurrenz - beispielsweise von BMW. (Analyse vom 03.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie: