Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) schloss gestern mit einem Plus von +2,92% bei USD 207,4, nachdem es diese Woche solide Zahlen für das zweite Quartal veröffentlichte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) hätten sich nach den Zahlen ebenfalls extrem stark präsentiert (ca. +16%). Auch die Papiere von T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) seien um 4,75% nach oben geklettert. Grund hierfür seien auch starke Zahlen im abgelaufenen Quartal gewesen, welche die Analystenerwartungen deutlich übertroffen hätten. Bergab sei es allerdings mit der Aktie von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (-4,85%) gegangen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn habe der Industriekonzern den Markt enttäuscht.



Der Generika-Hersteller Teva (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) sei am gestrigen Handelstag um -9,47% eingebrochen, nachdem das Pharma-Unternehmen im zweiten Quartal einen deutlich geringeren Umsatz ggü. dem Vorjahr und einen Verlust habe verbuchen müssen. Der Geschäftsführer der Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB)-Tochter (+2,75%) Whatsapp habe gestern die Werbeschaltung in der App angekündigt. Damit werde der Nachrichtendienst ab 2019 zu einer weiteren Einnahmequelle für Facebook gemacht. Heute berichte unter anderem der Lebensmittelkonzern Kraft-Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4) vorbörslich in den USA. (03.08.2018/ac/a/m)