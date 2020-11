ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (30.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Konzern habe von den chinesischen Behörden eine wichtige Genehmigung bekommen. Tesla dürfe in China zukünftig neben dem Model 3 auch das lokal produzierte Model Y verkaufen. Damit steige die Chance, die ambitionierten Produktionsziele für das laufende Jahr zu erreichen. Mit der Verkaufsgenehmigung in der Hand dürfte die Markteinführung des Model Y im Reich der Mitte bald erfolgen. Im Jahr 2019 habe Tesla letzte Genehmigungen zum Verkauf des Model 3 etwa zur selben Jahreszeit erhalten. Die ersten Auslieferungen seien Anfang Januar erfolgt.Dank dem Model Y dürfte Tesla seinen Einfluss auf dem wichtigsten Automobilmarkt der Welt weiter ausbauen. Im laufenden Geschäftsjahr wolle Tesla erstmals mehr als 500.000 Fahrzeuge produzieren. In den ersten drei Quartalen habe der US-Autobauer bereits 329.980 Fahrzeuge gebaut.Die Tesla-Aktie befinde sich weiter im Höhenflug und markierte bei 598,78 USD ein neues Rekordhoch. Bereits investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger sollten einen Rücksetzer in den Bereich der 500-USD-Marke abwarten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:502,70 EUR +2,71% (30.11.2020, 15:05)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:502,50 EUR +1,44% (30.11.2020, 14:50)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:585,76 USD +2,05% (27.11.2020, 19:00)