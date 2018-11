Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (28.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Auch Tesla bekomme die Folgen des Handelsstreits schmerzlich zu spüren. Im Oktober habe der E-Autobauer in China nur 211 Fahrzeuge absetzen können. Das seien 70% weniger als vor einem Jahr. Was müsse passieren, damit Tesla die Nachfrage in China - dem am schnellsten wachsenden Markt für E-Autos - wieder steigern könne?Der Autobauer leide ganz besonders unter den Strafzöllen, weil er in China kein eigenes Werk besitze. Deswegen müsse jedes Fahrzeug importiert werden. Durch die Strafzölle würden die Autos trotz der Subvention von umgerechnet 5.600 Euro teurer. Denn der Zoll-Aufschlag betrage 40% auf den Listenpreis.Tesla plane neben Preissenkungen in China bereits, die Zölle durch ein neues Werk in Shanghai zu umgehen. Jedoch solle dort vor 2020 kein E-Auto vom Band rollen.Neben dem Zoll-Argument ergebe sich für den Elektroautopionier noch ein weiterer Vorteil. China habe 2018 beschlossen, dass ausländische Autohersteller nicht länger Joint Ventures mit chinesischen Partnern eingehen müssten, um dort zu produzieren. Tesla könne das Werk also völlig eigenständig betreiben.Jan Heusinger von "Der Aktionär" meint: Bei der Tesla-Aktie besser an der Seitenlinie abwarten. (Analyse vom 27.11.2018)