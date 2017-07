Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) beginnt im Juli mit der Auslieferung des neuen 'Modell 3', so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der französische Energiekonzern Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) (+2,0%) werde rund EUR 1 Mrd. in den iranischen Öl- und Gasmarkt investieren. Die Franzosen würden am "South Pars"-Gasfeld mit 50,1% beteiligt sein, welches zu den größten in der Region zähle.thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) (+5,0%) erwäge Berichten zufolge die Abspaltung und den Zusammenschluss seiner Stahlsparte (Umsatzanteil rund ein Fünftel) mit der indischen TataSteel. Eine Entscheidung hierzu solle noch im laufenden Geschäftsjahr 2016/2017 (Ende September) gefällt werden. (04.07.2017/ac/a/m)