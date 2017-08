WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



(03.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Ben Kallo von Robert W. Baird:Analyst Ben Kallo vom Investmenthaus Robert W. Baird bestätigt laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Quartalszahlen von Tesla Inc. seien besser ausgefallen als befürchtet. Wichtig sei, dass die Cash-Situation, die Kommentare zur Nachfrage für alle Modelle und die Margenerwartungen für das Model 3 allesamt positiv seien.Obwohl sich Tesla derzeit in der "Produktionshölle" befinde, sollten Investoren angesichts des Model 3-Hochlaufs in die Tesla-Aktie einsteigen. Im Zusammenhang mit der Auslieferung der Fahrzeuge und Fahrzeugberichten seien positive Katalysatoren für den Aktienkurs zu erwarten. Tesla sollte Investoren zeigen können, dass mit dem Model 3 Geld zu verdienen sei.Die Aktienanalysten von Robert W. Baird bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 368,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:293,15 Euro +10,73% (03.08.2017, 14:45)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:293,20 Euro +6,25% (03.08.2017, 14:59)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 347,23 +6,55% (03.08.2017, 15:02, vorbörslich)ISIN Tesla-Aktie:US88160R1014