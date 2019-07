Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (17.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Elon Musk sei bekannt dafür: Werde ein kleines Ziel verfehlt, werde gleichzeitig eine große, neue Langfrist-Vision ausgepackt. Ähnlich das Verhalten des Tesla-Chefs in diesen Tagen. Zum wiederholten Male habe Tesla die Preise für das Model 3 deutlich gesenkt - in den USA etwa um mindestens 1.000 Dollar pro Auto, die Performance-Variante sogar um 5.000 Dollar. Kunden, die noch letztes Monat die höheren Preise gezahlt hätten, würden sich enttäuscht zeigen. Wer etwa Ende 2018 ein Long-Range-AWD-Modell für 64.000 Dollar gekauft habe, könnte nun das gleiche Auto neu für 48.000 Dollar kaufen.Das werfe Fragen auf: Wie wertbeständig sei ein Tesla? In älteren Studien hätten die Elektroautos vordere Ränge belegt - mittlerweile sei der Wertverlust beim Kauf eines Tesla innerhalb kürzester Zeit jedoch enorm. Bevor sich Kunden und Medien darüber tiefere Gedanken machen würden, habe Elon Musk mit einem Tweet gekontert, der es in sich habe. Er stelle enttäuschten Kunden in Aussicht: Eure Autos würden künftig nicht mehr im Wert sinken - sondern würden exorbitant steigen. Die These: Tesla installiere komplette Selbstfahrfunktionen, was die Autos "100.000 bis 200.000 Dollar" teuer machen solle. Denn Robotertaxis könnten ohne Fahrer, quasi Tag und Nacht "statt 12 dann 60 Stunden pro Woche" im Einsatz sein und neben dem Besitzer auch andere Fahrgäste kostenpflichtig transportieren.Eine Zukunftsvision, die dieses Mal selbst von Hardcore-Tesla-Fans kritisch beäugt werde. Sogar in Tesla-freundlichen Blogs würden neben zustimmenden "Daumen-Hochs" mittlerweile viele "Lachen"-Smilies auftauchen. Ein User bei Twitter frage Musk: "Ich bin nicht sicher, ob das Dummheit ist oder ein Scherz sein soll? Diese Autos sind absolut keine Assets, die im Wert zulegen. Was Anderes zu behaupten, ist ein Aprilscherz."Ein solcher Preisanstieg eines Produktes wäre wohl nur in einer monopolartigen Umgebung möglich. Es müsste Tesla gelingen, Selbstfahrfunktionen auf die Straße zu bringen, die kein anderer Hersteller anbieten könne. Einige Experten würden hier aufgrund vieler gesammelter Erfahrungen Tesla vorne sehen, andere Studien würden mangels verbauten Laserscanner Lidar das Know-how von Tesla nur im Mittelfeld und etwa GM und Google führend sehen.Während viele Bestandskunden verärgert seien, würden sich Neukunden freuen. Mit dem Absenken der Preise erreiche Tesla immer größere Kundengruppen. Bereits die guten Auslieferungszahlen in Q2 hätten gezeigt, dass die Nachfrage für günstigere Teslas hoch sei. Die alles entscheidende Frage werde am 24. Juli beantwortet - verdiene Tesla bei diesen Verkaufspreisen Geld? Werde aus der im Jahr 2019 bisher im Wert fallenden Tesla-Aktie schon bald wieder ein "appreciating asset", wie es Tesla künftig auch für seine Autos verspreche? (Analyse vom 17.07.2019)