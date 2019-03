Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

267,77 USD (26.03.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (27.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla rocke und "mischt Deutschland auf", so das US-Portal Electrek. Bisher sei es dem Elektroautobauer schwer gefallen, im deutschen Markt Fuß zu fassen, doch nun zeichne sich ab, dass der Heimatmarkt von BMW, VW und Daimler dank des Model 3 geknackt werde. Seit dem Marktstart im Februar seien bereits 1.000 solcher Autos verkauft worden - womit das Model 3 vor dem BMW i3, Renault Zoe oder VW e-Golf das bestverkaufte Elektroauto sei. Zudem lägen für das Model 3 bereits fast 5.000 verbindliche Bestellungen in Deutschland vor. Das sei zumindest zu den nur 1.900 verkauften Teslas im Jahr 2018 ein großer Sprung. Zum Vergleich: BMW verkaufe vom 3er knapp 40.000 pro Jahr im Heimatmarkt. Doch dieses Niveau könne auch Tesla erreichen, hoffe Electrek.Die Hoffnung der Tesla-Fans: Wenn es Elon Musk im deutschen Markt schaffe, dann stehe ihm die ganze Welt offen. Doch es gebe immer wieder Rückschläge. Während die deutsche Elektroauto-Förderung wohl verlängert werde, sei sie in den USA gerade gekürzt worden - und jetzt auch in China! Das Finanzministerium senke die Subventionen für Elektroautos mit einer Reichweite von über 400 Kilometern um die Hälfte auf rund 3.700 US-Dollar. Die Kürzung falle stärker aus als die erwarteten 30 Prozent. Ein ungünstiger Zeitpunkt, da Tesla gerade eine Fabrik in China errichte.Florian Söllner von "Der Aktionär" rät Tradern bei der Tesla-Aktie abzuwarten, bis sich die charttechnische Lage wieder aufhellt und die Marke bei 330 Dollar geknackt wird. (Analyse vom 27.03.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:238,99 EUR +0,25% (27.03.2019, 08:45)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:235,82 EUR (26.03.2019)