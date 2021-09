NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (02.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-Fans, die auf den neuen Sportwagen des Elektroautobauers warten würden, müssten sich noch bis 2023 gedulden. "2021 war ein Jahr verrückter Lieferkettenengpässe, und selbst wenn wir 17 neue Produkte hätten, würde das nichts nützen, weil sie nicht an die Kunden gehen könnten", habe Konzernchef Elon Musk am Mittwoch getwittert. "Sollte 2022 kein Megadrama werden, sollte der neue Roadster 2023 ausgeliefert werden." Bei der Vorstellung des Modells 2017 sei noch von einem Start im Jahr 2020 die Rede gewesen, dann sei allerdings Corona dazwischengekommen.Schon 2019 und dann wieder 2020 habe der Tesla-Chef den neuen Roadster als "Nachtisch" bezeichnet, der erst kommen könne, wenn die Hauptgerichte erledigt seien. Gemeint gewesen sei damit wohl u.a. der Bau der Gigafactory in Berlin sowie der Ausbau der Fabrik in China für das Model Y. Letzteres sei mittlerweile erledigt. Vor dem Roadster sollten zudem noch der Cybetrack und der Semi kommen.Zuletzt habe Tesla mit seinem AI-Day für Aufmerksamkeit gesorgt. Dabei habe Elon Musk seine Fortschritte auf dem Weg zum vollständig selbstfahrenden Auto gezeigt. Der US-Konzern habe auch einen neuen Chip für das Training von Netzwerken künstlicher Intelligenz vorgestellt und Musk habe angekündigt, dass das Unternehmen an einem Prototyp eines humanoiden Roboters arbeite.Charttechnisch befinde sich die Tesla-Aktie derzeit wieder im Aufwärtstrend. Mit dem Ausbruch über die Marke von 726 USD sei ein neues Kaufsignal generiert worden. Der nächste Widerstand auf dem Weg nach oben warte erst bei 780 USD. Anleger könnten an Bord bleiben, wenn auch die Bewertung mit umgerechnet knapp 613 Mrd. USD Börsenwert nach wie vor extrem üppig sei, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.09.2021)