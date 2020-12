XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (17.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Mit der Giagafactory in Grünheide bei Berlin baue Tesla sein erstes Werk in Europa. Doch die Zahl der Tesla-Werke könnte schon bald weiter steigen: Laut Medienberichten werde eine Tesla-Delegation Anfang Januar nach Indonesien reisen, um dort über mögliche Investitionen in seine Lieferkette für Elektroautos zu sprechen. Doch für Tesla gehe es um mehr als nur um einen weiteren Standort für seine Fabriken.Indonesiens Präsident Joko Widodo wolle das rohstoffreiche Land mit Unterstützung des US-Autobauers Tesla zum weltgrößten Lithium-Batterie-Hersteller entwickeln und habe dafür den Tesla-Chef persönlich zu einem Besuch des Inselstaats eingeladen.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte, werde das Unternehmen diese Einladung zu Beginn des kommenden Jahres wahrnehmen. Bei dem Treffen dürfte es neben dem Bau einer neuen Tesla-Fabrik auch um die Nickelvorkommen des Landes gehen.Laut Elon Musk sei die Versorgung mit Nickel eines der schwierigsten Dinge bei der Batterieproduktion. Indonesien verfüge über reichhaltige Nickelvorkommen und zähle bereits jetzt zu den größten Produzenten weltweit. In der Vergangenheit habe der Tesla-Chef umfangreiche Verträge über die Versorgung mit dem Rohstoff in Aussicht gestellt. Bedingung sei dabei jedoch, dass die Nickelgewinnung sowohl umweltfreundlich als auch kosteneffizient ablaufen müsse.Mit Indonesien könnte Tesla eine wertvolle Partnerschaft knüpfen und so Zugang zu begehrten Nickelvorkommen erhalten, die für die Batterie- und E-Auto-Produktion unverzichtbar seien. Die Aktie behaupte sich weiter auf hohem Niveau.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:534,60 EUR +4,60% (17.12.2020, 22:01)