Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Wasserversorgung für das neue Tesla-Werk sei gesichert. Der Versorgungsvertrag des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) bleibe bestehen. Das habe der Verband am Donnerstag nach einer außerordentlichen Sitzung der Verbandsmitglieder mitgeteilt. Die Aktie von Tesla habe am Donnerstag ihre Erholungsbewegung fortgesetzt.Mit der Duldung einer Wasserförderung in Höhe von rund 3,8 Millionen Kubikmeter im Jahr für das Wasserwerk Eggersdorf durch das Landesamt für Umwelt (LfU) könne der Verband für das Jahr 2022 die Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung und die erste Ausbaustufe von Tesla ermöglichen. Der Vertrag mit Tesla sehe eine Lieferung von 1,8 Millionen Kubikmeter pro Jahr an den Autobauer vor.Tesla wolle am kommenden Dienstag (22. März) mit der Auslieferung der ersten Autos an Kunden beginnen. Dazu werde voraussichtlich auch Tesla-Chef Elon Musk in Grünheide erwartet. Das Land Brandenburg habe den Bau der ersten Autofabrik von Tesla in Europa am 4. März genehmigt. In einer ersten Phase sei vorgesehen, dass Tesla im neuen Werk mit rund 12.000 Beschäftigten rund 500.000 Autos im Jahr herstelle.Ein Gerichtsentscheid habe jedoch zuvor für Streit um die Wasserversorgung gesorgt. Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) habe eine Genehmigung für das Wasserwerk Eggersdorf, die die Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide einschließe, aus formellen Gründen verworfen. Nun müsse eine Beteiligung der Öffentlichkeit für eine höhere Menge nachgeholt werden. Aus Sicht des Wasserverbands Strausberg-Erkner sei mit dem Gerichtsurteil die Grundlage für einen Versorgungsvertrag mit Tesla entfallen. Durch die neue Duldung des LfU sei dieses Problem nun erst einmal gelöst.Die Tesla-Aktie bleibt weiter spannend, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link