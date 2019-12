Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

378,99 USD -0,66% (17.12.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (18.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nter die Lupe.Gute Nachrichten für Tesla-Fans in China: Bloomberg berichte, dass der US-Elektroautobauer überlege, die Verkaufspreise für das Model 3 um 20% zu senken. Bisher würden rund 50.000 USD aufgerufen, ab dem zweiten Halbjahr 2020 dürfte dann die Preissenkung winken. Der Schritt würde notwendig, weil der größte Elektroauto-Absatzmarkt an Schwung verliere. Gleichzeitig könne Tesla durch die eigene Fertigung in China seine Kosten reduzieren. Vor allem beim Einkauf der Batterien - neben Panasonic mittlerweile auch von LG und CATL - könne Tesla wohl deutliche Einsparungen erzielen.Der Tesla-Aktie gelinge derweil ein versöhnlicher Jahresabschluss. Nachdem das Papier rund 50% abgetaucht sei, gelinge auf Jahressicht ein Plus von rund 20%. Jetzt werde es spannend, ob neue Höchststände anvisiert würden. Kurzfristig sei das Momentum hoch, die Chancen stehen gut., so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2019)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:343,45 Euro +0,82% (18.12.2019, 14:36)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:342,30 Euro +0,74% (18.12.2019, 15:02)