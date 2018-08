ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (30.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Vagenknecht vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach dem die Gerüchte dementiert worden seien, dass Volkswagen beim US-Elektroautobauer mit 30 Mrd. USD einsteige, bleibt Apple weiterhin ein heiß diskutierter möglicher Kandidat für einen Einstieg bei Tesla. So gut wie es aber klinge, werde wohl keine Tesla-Übernahme durch den kalifornischen iPhone-Konzern stattfinden. Beide Unternehmen würden zwar hochwertige Produkte herstellen, doch eine Zusammenarbeit könnte kontraproduktiv sein. Denn wenn man zwei einzigartige Unternehmenskulturen zusammenschließe, dann müsse man sich mit Mittelmäßigkeit zufrieden geben, so der langjährige Apple-Analyst Gene Munster.Darüber hinaus sei Apple auch ohne Tesla bereits unglaublich stark. Tesla kämpfe hingegen mit Qualitätsproblemen und Produktionsverzögerungen. Nicht zuletzt sei es unwahrscheinlich, dass Musk Teile seiner operativen Kontrolle abgeben werde. Ähnlich werde Apple nicht 10 Mrd. USD ausgeben, um dafür stimmrechtslose Aktien zu erhalten. Eine Einigung zwischen den beiden Technologie-Riesen bleibe daher schwierig: Keine zwingend schlechte Nachricht für Apple, denn Tesla sei für die Zukunft des Tech-Riesen kein wesentlicher Erfolgsfaktor, so David Vagenknecht vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:261,52 Euro -1,73% (30.08.2018, 13:24)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:261,33 Euro +0,31% (30.08.2018, 13:48)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 305,01 -2,20% (29.08.2018, 22:00)