Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.516,80 USD +1,32% (14.07.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (14.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.In China habe sich Teslas Vizepräsident Tao Lin mit Gemeindevertretern der Stadt Chongqing getroffen. Das gehe aus einem Social-Media-Beitrag auf der Plattform "Wechat" hervor. Darin würden die chinesischen Regierungsbeamten die Bemühungen der Tesla-Verantwortlichen begrüßen, "die Zusammenarbeit zu fördern".Laut Reuters würden die Kooperationspläne die Einrichtung von Verkaufs- und Wartungszentren umfassen. Etwas unwahrscheinlicher, aber nicht ausgeschlossen wäre die Errichtung einer neuen Gigafactory im Reich der Mitte. Die Nachrichtenagentur berufe sich dabei auf die chinesische Tageszeitung "China Securities Journal". Tesla habe erst 2019 sein erstes Werk in Shanghai eröffnet.Der Markt für Elektroautos boome. Mit den Expansionsplänen leite Tesla die richtigen Schritte ein, um die steigende Nachfrage nach Elektroautos zu bedienen. Die Tesla-Aktie habe einen atemberaubenden Anstieg in den letzten Wochen hinter sich. Der Börsenwert betrage mehr als 280 Mrd. USD! Anleger müssten mit kurzfristigen Rücksetzern rechnen. Stoppkurs nachziehen, rät Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.331,00 EUR +0,93% (14.07.2020, 22:26)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.344,80 EUR -13,10% (14.07.2020, 17:35)