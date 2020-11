XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

479,60 EUR +0,44% (27.11.2020, 09:15)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

574,00 USD +3,35% (25.11.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (27.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie laufe und laufe und laufe. Bei einem Börsenwert von rund 500 Milliarden Dollar müsse man sich als Anleger allerdings schon gut überlegen, ob man zu diesem Preis noch bereit sei, den Autotitel zu kaufenNatürlich entspreche die Verarbeitung von Tesla nicht unbedingt dem Standard, der mit der Qualität der deutschen Hersteller vergleichbar sei.Was viele aber noch nicht verstanden hätten, sei die Tatsache, dass Tesla, oder auch Nio und XPeng zum Beispiel alle zwei bis drei Wochen über Nacht ein neues Software-Update machen könnten, um dieses OTA- Over the Air - aufzuspielen.Heiße: die Software sei verbessert worden, das Auto könne nach dem Update mehr als vorher, das Auto habe, wenn man so wolle dazu gelernt.Durch die Software sowie neue Updates seien in der Zukunft ganz neue Erlösmöglichkeiten gegeben. "Tesla hat bislang zwar noch keinen App-Stores, aber sobald das passiert, kann es durchaus sein, dass auf einmal tausende Entwickler Apps dafür bauen wollen. Tesla kann also Apps verkaufen. Die können 99 Cent, 50 Dollar oder gar 100 Dollar und mehr kosten", sage Buchautor und Tech-Berater Dr. Mario Herger.Die Story ist und bleibt intakt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Jedoch sei der Anstieg der Tesla-Aktie in den letzten Tagen einen Tick zu schnell gegangen. Eine stärkere Korrektur sei wahrscheinlich. Der Stoppkurs sollte auf 375 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 27.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:479,75 EUR +0,37% (27.11.2020, 09:31)