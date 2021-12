Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

882,00 EUR -1,81% (13.12.2021, 15:49)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

877,00 EUR -1,32% (13.12.2021, 15:34)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

990,915 USD -2,57% (13.12.2021, 15:35)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die globale Chipkrise habe die Lieferzeiten für Neuwagen deutlich verlängert. Laut einem Bericht der "Computer Bild" würden Kunden aktuell zwischen neun und zehn Monaten auf einen neuen ID.3 oder ID.4 des Autobauers Volkswagen warten. Auch der neue BMW i4 sei derzeit nicht schneller lieferbar. Selbst auf das erste E-Auto von Mercedes-Benz, den EQA, würden Verbraucher von der Bestellung bis zur Auslieferung momentan rund ein halbes Jahr warten. Bei Tesla stünden die Einstiegsmodelle dagegen weiter binnen drei Monaten vor der Haustür. Damit könnte der US-Konzern überdurchschnittlich von dieser Fördermaßnahme profitieren.Der neue Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck habe die erhöhte staatliche Förderung von E-Autos bis Ende 2022 verlängert. Bisher habe die Kaufprämie für neue Plug-in-Hybride oder reine Elektroautos nur bis Jahresende beantragt werden können. Ab 2023 sollten dann nur noch Elektrofahrzeuge gefördert werden, die nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt hätten, wie das Wirtschaftsministerium am Montag in Berlin mitgeteilt habe."Wir werden in Zukunft bei der Förderung ehrgeiziger, um der Elektromobilität weiteren Schub zu verleihen und den Klimaschutz zu stärken. Dazu werden wir die Förderung neu ausrichten", habe Habeck betont.Bis zur Neuaufstellung solle aber Kontinuität gesichert werden. Käuferinnen und Käufer von rein elektrisch betriebenen Autos würden demnach im Jahr 2022 weiterhin bis zu 9.000 Euro Förderung erhalten. Plug-in-Hybride würden mit maximal 6.750 Euro gefördert. Im Klartext bedeute dies, dass Teslas Model 3 in der Basisausstattung weiter mit 9.000 Euro bezuschusst werde.Die Tesla-Aktie bleibt derweil aus Sicht des AKTIONÄR eine Halteposition, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 13.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link