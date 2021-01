XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla und der Bitcoin seien die beiden heißesten Themen des Jahres 2020 gewesen. Und auch 2021 bleibe die Aufmerksamkeit groß. Das sei auch den zahlreichen Erfolgsstorys zu verdanken, die derzeit durch die Medien gehen würden. So habe Bloomberg einen der "zahlreichen Millionäre, die Elon Musk gemacht hat" portraitiert.Sein Erfolgsgeheimnis sei einfach aber wie gemacht für diese außergewöhnlichen Börsenzeiten: Brandon Smith halte einfach immer weiter an seinem Investment fest. Er habe erst im Jahr 2017 seine ersten 10.000 USD in den US-Elektroautobauer investiert und dann immer wieder mit Teilen seines Gehalts nachgekauft und die Position schließlich auf 90.000 USD erhöht. "Ich habe dann einfach die ganze Zeit durchgehalten und keine einzige Aktie verkauft", so Smith. Natürlich funktioniere seine in der Vergangenheit erfolgreiche Strategie nicht automatisch für die Zukunft - zumal die Bewertung von Tesla mittlerweile selbst Elon Musk zu hoch erscheine."Der Aktionär" im Jahr 2011 das erste Mal Tesla zum Kauf empfohlen. Es hätte ein Einsatz von 9.000 USD gereicht, um heute Millionär zu sein - die Schwierigkeit für alle sei aber, so lange eine hochvolatile Aktie durchzuhalten. Zumal Musk trotz seines großen Erfolges auch das ein oder andere Ziel verfehlte. Gestern die gute Nachricht, dass man mit 499.550 Autos sein Jahresziel von 500.000 ausgelieferten Elektroautos quasi erfüllt habe - ursprünglich habe Tesla sogar 1 Mio. Autos für 2020 anvisiert, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2021)