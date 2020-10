NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nachdem Pierre Ferragu von New Street Research zuletzt ein neues höchstes Kursziel von 578 Dollar ausgerufen habe, würden jetzt die Bären zum Gegenangriff blasen: Die Skeptiker sähen deutliches Abwärtspotenzial voraus. Doch es gebe auch positive News zu vermelden.Die neuen Kursziele vom Donnerstag seien weiteres Wasser auf die Mühlen der Bären: RBC Capital, Bernstein und GLJ Research hätten sich allesamt für den Verkauf der Aktie ausgesprochen. Doch die Kursziele würden sich deutlich unterscheiden: Die Prognosen würden von 290 Dollar (RBC) über 180 Dollar (Bernstein) bis hin zu lediglich 40 Dollar (GLJ) reichen. Letztere impliziere einen Kursrückgang um rund 90 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.Es gebe allerdings auch positive News: Laut TheStreet werde Tesla in seiner neuen Gigafactory in Austin nicht nur den Cybertruck produzieren, sondern auch weitere Kapazitäten für die Batterieproduktion aufbauen. Das Nachrichtenportal stütze sich auf Dokumente, die der Autobauer bei der texanischen Kommission für Umweltqualität eingereicht habe.Am vergangenen Donnerstag habe die Aktie nahezu unverändert bei 425,92 Dollar geschlossen. Damit befinde sich Tesla nach wie vor in einer übergeordneten Keilformation. Gelinge ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 435 Dollar, könnte der Autobauer wieder Fahrt aufnehmen. Nach unten würden die Trendlinie bei 400 Dollar sowie die 50-Tage-Linie bei 387,65 Dollar absichern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link