XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

840,60 EUR +1,55% (17.12.2021, 17:36)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

932,57 USD +0,61% (17.12.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Siegeszug des Elektroautos sei unaufhaltbar. Volkswagen, Daimler, Ford und Tesla würden dutzende weitere, immer günstigere Batteriemodelle bis 2030 planen. Auch wollten neue Regierungen in Europa und Übersee dem Elektroauto zum Durchbruch verhelfen. Aber wie schnell der Umstieg vom Verbrenner auf die Batterie vollzogen werde und ob nicht doch grüne Kraftstoffe oder Wasserstoff in Zukunft eine Rolle spielen würden, darüber werde weiter munter diskutiert.So habe KI-Experte Jim Harris eine Prognose von Prof. Ray Wills geteilt. Demnach würden in einigen Jahren weltweit nur noch vollelektrische Autos verkauft. Was ein Glücksfall für große Elektroautobauer wie Tesla oder Volkswagen wäre, erscheine vielen aber als zu optimistisch. "Ich habe auch Drogen genommen", so ein Kommentar auf Twitter. Ein anderer bezeichne die Hochrechnung als "dumbest prediction I have ever seen."Zwar sei ein Siegeszug in westlichen Märkten wie Norwegen realistisch. In den Schwellländern wie Indien würden jedoch erst 2% der Bewohner ein Auto besitzen. Der jährliche Absatz werde sich dort bis 2030 auf rund 6 Mio. Fahrzeuge verdoppeln und es scheine fragwürdig, dass dieses Wachstum ohne klassische Antriebe vonstattengehe. Die Bank of Montreal (BMO) glaube: Selbst wenn 2040 weltweit das erste Mal mehr Autos mit Elektroantrieb verkauft würden als mit einem Verbrennungsmotor, liege der Bestand der gesamten Fahrzeugflotte zu diesem Zeitpunkt erst bei rund einem Viertel aus Elektroautos.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:829,40 EUR +1,39% (17.12.2021, 22:26)