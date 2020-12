XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

537,30 EUR -1,23% (21.12.2020)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

649,86 USD -6,49% (21.12.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Zuletzt habe die Tesla-Aktie von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Aufnahme in den S&P 500 scheine vorerst die Luft raus. Die Aktie zähle am Montag zu den Verlierern. An ihrem ersten Handelstag im S&P 500-Index habe die Tesla-Aktie ihre rasante Kursrally erst einmal gestoppt.In dem marktbreiten Index zähle Tesla mit einem Börsenwert von mehr als 600 Milliarden Dollar zu den Schwergewichten. Noch am Freitag habe das Papier des Elektroautobauers mit einem weiteren Kursrekord die Marke von 700 Dollar dicht vor Augen. Manager von Fonds, die den S&P 500 real nachbilden würden, hätten im Zuge des Index-Aufstiegs die Aktie hinzukaufen müssen. An diesem Montag nun habe sie ihrer Rally erst einmal Tribut gezollt.Die DZ BANK halte Teslas Marktkapitalisierung ohnehin für weit überzogen und rate weiterhin zum Verkauf. Analyst Matthias Volkert sehe den fairen Wert je Aktie gerade mal bei 300 Dollar. Aktuell koste sie mit rund 667 Dollar mehr als doppelt so viel.Die Tesla-Aktie sei nach dem steilen Anstieg massiv überhitzt und ein 21er KGV von 180 spreche für sich. Etwas Abkühlung sollte nicht schaden. Ohnehin sollte nach der Aufnähme in den S&P 500 die Luft vorerst raus sein.Die Fantasie aus Fertigungstiefe, Innovationskraft und die Elektroauto-Marktführerschaft seien wohl eingepreist. Eine horizontale Unterstützung liege bei 565 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:528,70 EUR -0,36% (22.12.2020, 09:02)