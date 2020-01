Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

564,445 USD -1,15% (22.01.2020, 15:32)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Es sei erst wenige Tage her, da sei es dem Papier des US-Elektroautobauers erstmals in der Geschichte gelungen, die 500-USD-Marke nach oben zu durchbrechen. Die Luft scheine der Tesla-Aktie aber noch immer nicht auszugehen - im Gegenteil. Am Dienstag habe die Tesla-Aktie bei 548,58 USD ein neues Rekordhoch markieren können. Und am heutigen Mittwoch sehe es vorbörslich schon wieder nach einem neuen Rekordstand aus.Auch wenn der Chart mittlerweile schon extrem steil nach oben zeige und die Bewertung sicher kein Schnäppchen mehr sei, das Sentiment spreche derzeit weiter für die Tesla-Aktie. Investierte Anleger sollten deswegen Gewinne laufen lassen und Stopp sukzessive nachziehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:509,20 EUR +3,92% (22.01.2020, 15:32)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:509,20 EUR +3,18% (22.01.2020, 15:46)