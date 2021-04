NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

710,15 USD -1,23% (21.04.2021, 16:24)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (21.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach einem Bericht des "Handelsblatt" könnte sich der Produktionsstart von Tesla in Deutschland um mehrere Monate verzögern. Eventuell müssten noch einmal Unterlagen zum Bau der Gigafactory öffentlich ausgelegt werden. An der Börse kämen die Nachrichten überhaupt nicht gut an. Die Tesla-Aktie falle zwischenzeitlich wieder auf 700 USD zurück.Im schlimmsten Fall, "wenn es die komplexeste Form der Auslegung werden würde", würde sich der Start um drei Monate verzögern, zitiere das Blatt Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Der Minister habe die Verzögerung mit bestimmten Fristen begründet, die das Bundesimmissionsschutzgesetz vorschreibe.Über eine erneute Auslegung von Antragsunterlagen entscheide die Genehmigungsbehörde "nach pflichtgemäßem Ermessen", habe eine Sprecherin des Landesumweltministeriums dem "Handelsblatt" gesagt. Dem LfU würden noch einige Unterlagen und Stellungnahmen von beteiligten Behörden fehlen, weshalb eine Entscheidung noch nicht möglich gewesen sei. Ohne die finale Genehmigung könnte Tesla die Produktion nicht aufnehmen. Geplant sei, 500.000 Autos pro Jahr zu fertigen. Der US-Konzern habe zuletzt harsche Kritik am Genehmigungsprozess geäußert.Nach dem Crash mit Todesfolge sei die Nachricht aus Brandenburg ein weiterer Nackenschlag für Tesla. Die nächsten Tage würden zeigen, ob die Stimmung bei den Tesla-Aktionären kippe, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:593,00 EUR -0,74% (21.04.2021, 16:38)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:591,40 EUR -0,20% (21.04.2021, 16:24)