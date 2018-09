ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (10.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Das Personalkarussell beim US-Konzern drehe sich immer schneller. Tesla verliere schon wieder zwei Manager: Buchhalter Dave Morton und Personalchefin Chefin Gabrielle Toledano würden den Elektroautobauer verlassen. Freitag sei zudem der letzte Tag von Kommunikationschefin Sarah O'Brien gewesen.Die negativen Nachrichten bei Tesla würden nicht abreißen. Der Stimmungsumschwung spiegele sich im Aktienkurs wider. Das Papier notiere mittlerweile bei 280 USD. Es drohe ein Test des Jahrestiefs aus dem Frühjahr bei 244 USD. Es bleibe dabei: Die Tesla-Aktie sei nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Dafür sei die Volatilität, sprich die Schwankungsintensität, zuletzt zu hoch gewesen. Sehr risikofreudige Investoren könnten bei 240 USD (umgerechnet 206 Euro) eine erste kleine Position wagen. Zweites Kauflimit bei 220 USD (beziehungsweise 190 Euro). Hier lägen mehrere stärkere Unterstützungen, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:233,55 EUR +2,65% (10.09.2018, 13:44)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:233,40 EUR +1,50% (10.09.2018, 13:27)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:263,24 USD -6,30% (07.09.2018, 22:00)