XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

326,70 EUR +10,15% (10.09.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

363,29 USD -0,82% (10.09.2020, 21:14)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (10.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautopioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns steige am Donnerstag um 3,5% auf 380 Dollar. Damit notiere die Tesla-Aktie zwar noch immer rund ein Viertel unter dem Hoch von Ende August, habe sich von ihren Wochentiefs aber um 14% gelöst. Und die Aufwärtsbewegung könnte mittelfristig weitergehen - vor allem, wenn Trump-Herausforderer Joe Biden die Präsidentschaftswahl gewinne."Wir gehen davon aus, dass eine Biden-geführte Umweltschutzbehörde (EPA) darauf abzielen würde, die Kraftstoffverbrauchsstandards der Obama-Ära wieder einzuführen oder sogar noch weiter zu stärken", habe Oppenheimer-Analyst Colin Rusch geschrieben. "Die Demokraten haben auch die Absicht signalisiert, die Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge auszuweiten, den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu finanzieren und alternative Fahrzeuge für die eigene Flotte zu beschaffen."Die gesamte E-Autobranche könnte durch die Wahl von Biden einen Boost erfahren, schreibt Oppenheimer an seine Kunden in einer Studie. Tesla, mit einem Marktanteil bei Elektroautos in den USA mit über 80 Prozent unangefochtener Platzhirsch, würde besonders profitieren.Was die Tesla-Aktie betreffe, habe die Oppenheimer mit "outperform" und Kursziel 451 USD auf seiner Empfehlungsliste. "Der Aktionär" habe Tesla am Dienstagabend für einen spekulativen Long-Trade empfohlen, seither notiere der Titel rund 8% im Plus. Wer auf den Zug aufgesprungen sei, sollte den Stopp für den Trade auf Einstand nachziehen.Die Story von Tesla bleibe spannend, doch die Volatilität der Aktie sei enorm und sicher nicht für jeden Anleger geeignet. Nachdem das Papier unter den Stoppkurs des "Aktionärs" gerutscht sei, empfehlen das Anlegermagazin eine deutliche Beruhigung abzuwarten, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.09.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:311,15 EUR +0,08% (10.09.2020, 21:29)