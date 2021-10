XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (03.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Trotz weiterhin unterbrochener Lieferketten und dem Mangel an den für Elektroautos so wichtigen Speicherchips habe der Elektroauto-Pionier im gerade beendeten dritten Quartal mal wieder die kühnsten Erwartungen übertroffen. Sowohl bei Produktion als auch bei der Auslieferung seien neue Rekorde aufgestellt worden.Tesla habe in den Monaten Juli bis September 2021 mehr als 241.000 Fahrzeuge und damit 73 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum ausgeliefert. Banken hätten zuvor im Durchschnitt rund 223.000 Auslieferungen vorhergesagt, andere Analysten via Refinitiv 229.000. Insgesamt 237.823 Tesla seien produziert worden.Mit den im dritten Quartal übertreffe Tesla seinen vorigen Rekord aus dem zweiten Quartal um satte 20% und das in einem Umfeld, in dem Autohersteller weltweit immer wieder Werke wegen Chip-Mangel pausieren lassen würden. Insgesamt habe das US-Unternehmen damit in den ersten neun Monaten dieses Jahres 627.350 Elektroautos an seine Kunden übergeben. Das zuvor ausgerufene Jahres-Mindestziel von 750.000 Teslas dürfte erreichbar sein - selbst wenn es einen Einbruch im vierten Quartal geben sollte.Die China-Verkäufe aus September seien in den nun veröffentlichten Zahlen noch nicht enthalten. Im August habe die Tesla-Fabrik in Shanghai mehr als zwei Drittel seiner Fahrzeuge nach Europa und in asiatische Länder exportiert.Die gesamte Elektroauto-Branche leide derzeit unter Engpässen bei Speicherchips, v.a., weil in Malaysia und Thailand im Kampf gegen die Corona-Krise Fabriken hätten schließen müssen. Auch Tesla kämpfe mit Produktionsproblemen, habe jedoch vor kurzem seine Mitarbeiter zu Höchstleistungen angetrieben. Die Angestellten sollten sich anstrengen, um Produktionsprobleme Anfang des dritten Quartals aufzufangen, habe CEO Elon Musk vor ein paar Wochen in einer Mail an die Mitarbeiter geschrieben.Dank des beeindruckenden Auslieferungsrekords dürfte die Tesla-Aktie am Montag freundlich eröffnen und wieder die 800-USD-Marke und danach das Allzeithoch in Angriff nehmen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.10.2021)