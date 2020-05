Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk wolle den Übergang von konventionellen Antriebsarten hin zu Elektrofahrzeugen beschleunigen. Kernelement hierfür sei eine neue Batterie. Passend dazu habe Musk ein Event angekündigt, in dem eine neue "Super-Batterie" vorgestellt werden solle, die Tesla zukünftig in seiner Flotte verbauen möchte.Nach aktuellem Stand solle das Event im Juni stattfinden. Bereits jetzt stehe fest, dass der chinesische Zulieferer CATL eine Lithium-Eisenphosphat-Zelle baue, die ohne die teuerste Komponente Kobalt auskomme. Grundlage solle eine Technologie sein, die auf Patenten von Tesla-Batteriepartner Jeff Dahn und seinem Team der Dalhousie University in Kanada zurückgehe. Damit schlage Tesla zwei Fliegen mit einer Klappe: zum einen würden Diskussionen mit Umweltschützern entschärft. Zum anderen würden die Produktionskosten sinken. Gerüchten zufolge sollten diese unter 100 USD pro Kilowattstunde liegen. Die 100-USD-Marke gelte als internationaler Richtwert, ab dem die Produktionskosten von Elektroautos ohne Subventionen, den Produktionskosten von vergleichbaren Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ähneln würden und somit wirtschaftlich rentabel würden.Tesla könnte bei dem Super-Battery-Day für eine kleine Akku-Revolution sorgen. Eine kostengünstige Batteriezelle ohne Kobalt und langer Lebensdauer würde zu einem Paukenschlag in der Batterieproduktion führen. Dennoch habe die Tesla-Aktie in den vergangenen Wochen ein fulminantes Comeback hingelegt. Seit dem Tief stünden über 100% Kursplus zu Buche. Mittlerweile sei sehr viel Positives im Kurs eingepreist, sodass die Luft nach oben zumindest kurzfristig wieder dünner werde. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 825 Euro, der Stopp sollte bei 575 Euro platziert werden, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2020)