XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

310,65 EUR +2,98% (25.11.2019, 09:30)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

333,04 USD (22.11.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (25.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Was solle das sein? In der ersten Reaktion seien selbst Tesla-Fans beim Blick des neuen Cybertruck erschrocken gewesen. Doch beim zweiten und dritten Blick, beginne das Design zu funktionieren - der radikale Mut und Minimalismus komme bei überraschend vielen Menschen an. Tatsächlich würden normale Pick-up-Designs neben dem Cybertruck plötzlich alt aussehen. Erste Umfragen würden zeigen: Rund die Hälfte der Menschen finde den neuen Tesla hässlich - doch dem gegenüber stünden rund 40 Prozent, die das erfrischend andere Autos lieben würden.Twitter sei voll von Fans, die 100 Dollar für eine Reservierung bezahlt hätten - einige würden sogar angeben, gleich mehrere Order aufgegeben zu haben, um dann in einigen Jahren zu entscheiden, welche Variante sie dann tatsächlich kaufen würden. Nun habe Tesla-Chef Elon Musk am Wochenende getwittert, dass wenige Tage nach dem Event schon "146.000" Reservierungen eingegangen seien. Update von Musk am Montag-Morgen: Mittlerweile sollten es schon "200.000" sein.Das Model 3 habe nach drei Tagen allerdings schon rund die doppelte Anzahl an Reservierungen erreicht - obwohl die Anzahlung 1.000 Dollar betragen habe. Dennoch seien auch die Cybertruck-Zahlen durchaus beachtlich, zumal Pickups zumindest außerhalb der USA kein Massenmarkt seien.Googletrend-Daten würden zeigen, dass das Interesse am Cybertruck auf einem guten Weg sei, zumindest dem Hype um das Model Y nahe zu kommen. Für diesen vergleichsweise mutlos designten Model-3-Bruder habe Tesla übrigen bisher übrigens noch keine Reservierungszahlen veröffentlicht. Diese Zahlen würden überbewertet - wichtig seien die tatsächlichen Bestellungen, so Tesla. Plan von Musk sei gewesen, dass sich das Model Y sogar noch mehr als das Model 3 verkaufe. Beim Cybertruck hat Elon Musk nun jedoch eine Ausnahme gemacht - offenbar, weil in diesem Fall auch er mit dem Interesse an dem mutigen Auto zufrieden ist, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:310,80 EUR +2,74% (25.11.2019, 09:44)