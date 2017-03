Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

261,50 USD -0,21% (17.03.2017, 21:00)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (20.03.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie kurzfristig unter Druck erwartet - Vorsicht walten lassen! AktienanalyseMarkus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) Vorsicht walten zu lassen.Es habe bei Tesla Motors eine Meldung zur Kapitalerhöhung gegeben. Tesla Motors wolle knapp 1,2 Mrd. USD einsammeln. Der Kurs der Tesla Motors sei weiterhin positiv. Der Aktienprofi verweise darauf, dass die Tesla Motors-Aktie nach der letzten Kapitalerhöhung etwas eingebrochen sei. Insofern sollte man bei der Tesla Motors-Aktie zumindest etwas Vorsicht walten lassen. Der Börsenexperte glaube nicht, dass die Tesla Motors-Aktie unter die 200-Tage-Linie falle, aber grundsätzlich dürfte sie kurzfristig unter Druck geraten.Die Tesla Motors-Aktie dürfte noch günstiger zu haben sein, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.03.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:242,40 EUR -1,56% (20.03.2017, 12:19)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:241,93 EUR -0,52% (20.03.2017, 12:25)