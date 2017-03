Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (14.03.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie: Zunehmender Konkurrenzdruck - Skepsis angebracht! AktienanalyseSkeptisch zeigt sich Florian Söllner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Der Aktienprofi verweise darauf, dass es in den nächsten Jahren gewaltig Konkurrenzdruck für Tesla Motors geben werde. Zuletzt habe z. B. Volvo den Preis für sein Elektroauto, das ab 2019 komme, bekannt gegeben. Der Preis werde von 35.000 bis 40.000 USD betragen. Das sei genau diese Preis-Range, wo das Model 3 von Tesla Motors, von dem der Kurs der Tesla Motors-Aktie so sehr abhänge, komme.Aufgrund der großen Konkurrenz sei der Börsenexperte skeptisch für Tesla Motors. Hinzu komme, dass die Analysten von Morgan Stanley, die an sich positiv für die Tesla Motors-Aktie seien, unterstrichen hätten, dass sie an den Zeitplan von Elon Musk nicht glauben würden. Nach 80.000 produzierten Autos im Jahr 2016 dürfte er es nicht schaffen, bis 2018 schon 500.000 Autos zu produzieren. Das sollte laut Morgan Stanley fünf Jahre hinter dem Zeitplan gelingen. Dennoch sehe Morgan Stanley auch Chance durch strategische Investoren, die bei Tesla Motors vielleicht wieder einsteigen würden. Das könne laut Söllner natürlich passieren.Aufgrund der Bewertung sowie des zunehmenden Konkurrenzdrucks ist Florian Söllner aber eher skeptisch für Tesla Motors, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.03.2017)