Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

263,16 USD +3,29% (24.03.2017, 21:00)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (27.03.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Ähnlich wie Donald Trump nutze Tesla-CEO Elon Musk auch den Kurznachrichtendienst Twitter, um Produkte anzukündigen oder interessante Neuigkeiten zu laufenden Projekten zu geben. So auch jüngst zum Model 3: Es werde wohl kein Head-Up-Display geben. Eine gewisse Enttäuschung sei spürbar, die Kunden würden Musk trotzdem treu bleiben.Am vergangenen Freitag habe das Papier der Elektroautobauers mit einem Kursanstieg von rund 3,3 Prozent zu den stärksten Titeln im NASDAQ 100 gehört. Charttechnisch helle sich das Bild weiter auf.Angesichts der bestehenden Risiken rund um eine reibungslose und pünktliche Serienproduktion des Model 3 und der starken Konkurrenz sollten nur spekulative Anleger den Titel ins Auge fassen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:239,35 EUR -0,62% (27.03.2017, 15:05)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:239,31 EUR -1,90% (27.03.2017, 15:12)