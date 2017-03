Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

USD 250,02 +0,01% (01.03.2017, 22:00)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (02.03.2017/ac/a/n)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) charttechnisch unter die Lupe.In Rekordgeschwindigkeit habe die Tesla-Aktie seit Anfang Dezember in der Spitze um mehr als 100 USD zugelegt. Mit Blick auf die derzeitige Chartkonstellation drohe der Titel nun aber eine "Vollbremsung" eingeleitet zu haben. Schließlich habe die eingangs angeführte Rally das Papier exakt bis an die Widerstandszone aus den historischen Hochs der Jahre 2015 und 2014 bei 286,63 USD bzw. 291,40 USD geführt.In diesem Dunstkreis sei auf Tagesbasis ein klassischer "shooting star" ausgeprägt worden, der im Wochenbereich mittlerweile durch ein "bearish engulfing" bestätigt werde. Selbst im Monatschart liege inzwischen ebenfalls ein "shooting star" vor.Dass die Rally der letzten Wochen möglicherweise etwas zu schnell gegangen sei, würden auch verschiedene Indikatoren signalisieren. Hervorheben möchten die Analysten an dieser Stelle das frische Ausstiegssignal seitens des RSI auf Wochenbasis. In dieser Gemengelage würden die Risiken überwiegen. Kurzfristig würden die horizontalen Auffangmarken bei rund 240 USD wieder in den Fokus rücken, während perspektivisch sogar ein Wiedersehen mit der flach verlaufenden 38-Wochen-Linie (akt. bei 217,12 USD) drohe, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:237,80 Euro +0,11% (02.03.2017, 09:18)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:237,00 Euro +0,03% (02.03.2017, 09:24)