Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

235,14 USD (26.04.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (29.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Der Motor stottert - ChartanalyseDie Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) erreichten im September 2017 nach einer mittelfristigen Rally ein Allzeithoch bei 389,61 USD, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seither sei dieser starke Anstieg oberhalb der Unterstützung bei 240,84 USD zur Seite hin korrigiert worden. Zuletzt sei der Bereich der Haltemarke im Oktober 2018 verteidigt worden. Doch die anschließende Aufwärtsbewegung sei Mitte Dezember kurz vor dem Erreichen des Allzeithochs gescheitert. Seither befinde sich der Wert in einer bislang andauernden Abwärtswelle, die auch unter die wichtige Unterstützung bei 290,76 USD geführt habe. In Folge dieses Verkaufssignals habe der Wert im März an eine langfristige Aufwärtstrendlinie zurückgesetzt, die jedoch von den Bullen zunächst verteidigt worden sei. Die anschließende Erholung sei jedoch an der 290,76 USD-Marke gescheitert und der übergeordnete Abwärtstrend sei in eine neue Runde gegangen. In den vergangenen Tagen sei nicht nur die Aufwärtstrendlinie unterschritten, sondern zuletzt auch die 240,84 USD-Marke durchbrochen worden.Ausblick: Die Aktien von Tesla hätten ein charttechnisch gesehen weitreichendes bearishes Signal aktiviert. Nach dem Bruch der Unterstützung könnte sich die Baisse der letzten Monate auch in den kommenden Wochen fortsetzen.Die Short-Szenarien: Unterhalb der 240,84 USD-Marke sei ein Verkaufssignal aktiv und mit einem Einbruch bis 220,00 USD zu rechnen. Dort könnte eine Erholung starten. Werde die Marke dagegen ebenfalls durchbrochen, käme es zunächst zu weiteren Verlusten bis 199,00 USD, ehe eine deutlichere Gegenbewegung starten könnte. Werde die Unterstützung bei 199,00 USD in den kommenden Wochen ebenfalls unterschritten, könnte der Abwärtstrend sogar bis an das Tief des Jahres 2016 bei 141,50 USD führen.Die Long-Szenarien: Aktuell würde erst ein nachhaltiger Ausbruch über das Zwischenhoch bei 275,00 USD für eine Entspannung der Lage sorgen. In diesem Fall dürfte die Barriere bei 290,76 USD ein weiteres Mal erreicht werden. Dort könnten die Bären den Abwärtstrend mittelfristig fortsetzen. Sollte der Widerstand dagegen überwunden werden, könnte die Erholung bis 320,00 USD führen. (Analyse vom 29.04.2019)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:214,25 Euro +1,78% (29.04.2019, 08:34)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:215,90 Euro (26.04.2019)