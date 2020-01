Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

518,50 USD -2,09% (15.01.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (16.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach der starken Kursrally bei Tesla habe die Aktie im nachbörslichen US-Handel deutlich nachgegeben. Grund sei eine neue Einschätzung von Morgan Stanley. Die Analysten der US-Investmentbank würden ihr Kursziel zwar kräftig erhöhen - von 250 auf 360 USD. Die Tesla-Aktie sei dieser Region zuletzt klar enteilt, weswegen Morgan Stanley ihr Anlagevotum von "neutral" auf "sell" ändere.Was kurzfristig auch auf die Stimmung drücke, sei die Erwartung, dass Tesla wegen erhöhtem Kapitalbedarf noch eine weitere Kapitalerhöhung i.H.v. 2 bis 4 Mrd. USD benötigen könnte, so Morgan Stanley.Das durchschnittliche Kursziel aller Analysten liege bei 348 USD. Jefferies sei jüngst mutiger gewesen und habe selbiges von 400 auf 600 USD angehoben. Auch Oppenheimer habe nachgebessert und gebe nach zuvor 385 nun ein Kursziel von 612 USD aus. Die Analysten würden v.a. loben, dass Tesla aus seinen Fehlern gelernt und großen Mut habe, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:453,85 EUR -4,80% (16.01.2020, 10:19)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:454,70 EUR -2,00% (16.01.2020, 10:34)