Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

499,27 USD +2,60% (19.11.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (20.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Titel sei gestern auf ein neues Allzeithoch geklettert. Die Nachricht, dass Tesla noch in diesem Jahr in den S&P 500 aufgenommen werde, habe die Aktie stark beflügeln können. Zwar sei die Tesla-Aktie anfänglich an einer wichtigen Marke abgeprallt, habe in den vergangenen beiden Tagen aber um satte 15 Prozent zulegen können.DER AKTIONÄR habe bereits über den Ausbruch aus einer Dreieckformation berichtet, die das Papier des E-Autobauers von September bis diesen Montag ausgebildet habe. Nachdem der Kurs am Montag mit einem kräftigen Kurssprung die Begrenzungslinie bei 440 Dollar überschritten habe, habe er den Ausbruch erfolgreich getestet. In den vergangenen beiden Tagen sei das Papier stark angestiegen und habe dabei gestern ein neues Allzeithoch bei 508,61 Dollar erreicht.Mit einem Kurs von 499,27 Dollar habe die Tesla-Aktie gestern jedoch knapp unter dem vorherigen Rekordhoch bei 502,49 Dollar und der wichtigen 500-Dollar-Marke geschlossen. Könne der Autotitel diese massiven Widerstände heute nachhaltig überwinden, sei mit einer weiterhin anhaltendenden Aufwärtsbewegung bis rund 535 Dollar zu rechnen.Die Tesla-Aktie habe ein neues Rekordhoch markiert und könnte sich jetzt noch weiter nach oben bewegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:418,15 EUR -0,49% (20.11.2020, 10:21)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:421,50 EUR -1,47% (20.11.2020, 10:06)