Zugegeben, Rivian habe erstklassige Produkte. Jedoch sei die Aktie überaus ambitioniert bewertet. Rivian müsse erst zeigen, dass der Hochlauf der Produktion funktionieren werde. Darüber hinaus werde der First Mover-Bonus von Rivian im Pick-up-Segment nicht lange anhalten. Ford werde bald seinen F150 ausrollen und Tesla sicherlich auch seinen Cybertruck.



Für Jose Asumendi, Leiter der Abteilung für europäische Automobilaktien bei JPMorgan, gebe es mehrere europäische Autohersteller, die Anleger im nächsten Jahr in Betracht ziehen sollten.



"Stellantis bietet für mich wahrscheinlich eine der vernünftigsten EV-Produktstrategien für das nächste Jahr", habe Asumendi gesagt. Stellantis halte ein "großartiges Gleichgewicht" zwischen der Optimierung der Cashflow-Generierung aus dem Geschäft mit Verbrennungsmotoren und der Gewinnung eines beträchtlichen Marktanteils bei Elektrofahrzeugen in allen Regionen, so Asumendi.



Mehrere andere US-Elektroautohersteller, darunter Canoo, Lordstown Motors und Fisker, seien im vergangenen Jahr ebenfalls an die Börse gegangen - mit viel niedrigeren Bewertungen wie Lucid oder Rivian und dem Versprechen, 2022 oder 2023 mit der Auslieferung von Fahrzeugen zu beginnen. Dennoch würden diese Hersteller zum Teil meilenweit ihren Zeitplänen hinterherhinken. Canoo habe eine sehr interessante Strategie gehabt, welche allerdings mit der Neubesetzung des Managements total über den Haufen geworfen worden sei und die Aktie auf Talfahrt geschickt habe.



Auf keinen Fall vergessen sollten Anleger die Aktie des chinesischen Newcomers XPeng (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7). Ende November habe das Elektroauto-Start-up den neuen elektrischen Geländewagen G9 vorgestellt. Dieser werde im dritten Quartal 2022 in China auf den Markt kommen. Mit der Markteinführung des G9 erweitere XPeng seine Produktpalette um ein viertes Fahrzeug, nach dem G3 SUV und den Limousinen P7 und P5. Es sei der zweite SUV im Portfolio von XPeng.



Der Elektro-SUV werde gegen Teslas Model Y, den ES6 von Nio und den Li One von Li Auto antreten.



Für Star-Investorin Cathie Wood von Ark Invest ein Argument mehr, sich zuletzt bei XPeng einzukaufen.



Die Verkäufe von XPeng könnten in den nächsten Quartalen durch die Limousine P5 und den G9 einen zusätzlichen Boost erhalten. Die Expansion nach Europa und die Ankündigung neuer Modelle, wie auch permanent neue Upgrades bestehender Modelle sowie die hohen Investitionen in selbst fahrenden Autos sollten für die Aktie positive Katalysatoren darstellen.



XPeng zähle wie auch Lucid zu den Favoriten im EV-Sektor. Jeder stärkere Rücksetzer könne für den Aufbau einer Position genutzt werden. Von den Old-School Autobauern seien GM (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM) mit der Robo-Tochter Cruise und mit Abstrichen Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) interessant. (29.12.2021/ac/a/m)







