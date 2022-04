XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.021,00 EUR -0,72% (05.04.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.091,26 USD -4,73% (05.04.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (06.04.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Konsolidierung nach der Rally? - ChartanalyseDie starke Aufwärtsbewegung bei Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) setzte sich in dieser Woche zunächst fort, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem die Kurse am Montag weitere 5,6% hätten zulegen können, sei die Aktie am Dienstag bis auf 1.153 USD gestiegen. Damit habe sich seit dem März-Tief ein Plus von 52,5% ergeben. Allerdings sei das gestrige Tageshoch direkt nach der Handelseröffnung markiert worden. Im weiteren Tagesverlauf seien die Notierungen wieder nach unten abgedreht und hätten einen Großteil der Vortagsgewinne konsolidiert. Aus charttechnischer Sicht habe dabei die November-Abwärtstrendgerade - die vom Allzeithoch herunterkomme - den Kursen vorerst einen Riegel vorgeschoben.Ausblick: In nur knapp drei Wochen habe sich das Chartbild bei Tesla grundlegend geändert. Hätten der Aktie Mitte März Kursgewinne von 62,3% für neue Rekordstände gefehlt, habe die Differenz am Montag per Handelsschluss nur noch 8,6% betragen.Das Long-Szenario: Um nun einen Hochlauf bis zum Allzeithoch bei 1.243 USD zu ermöglichen, müssten zuvor noch zwei Widerstände überboten werden. Zunächst würden sich die Blicke dabei auf die November-Abwärtstrendgerade richten, wobei sich hier das gestrige Tageshoch bei 1.153 USD als eine Art Triggermarke anbiete. Darüber hätten die Kurse Platz bis zum aktuellen Jahreshoch bei 1.208 USD, das bereits am 4. Januar aufgestellt worden sei und das zusätzlich durch das November-Zwischenhoch bei 1.202 USD verstärkt werde. Gelinge der Break, wäre der Weg zur amtierenden Bestmarke bei 1.243 USD frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.009,20 EUR +0,82% (06.04.2022, 09:12)