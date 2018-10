Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

250,56 USD -4,35% (08.10.2018, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (09.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Jonas Lerch vom Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Laut dem legendären Fondsmanager David Einhorn stehe der Autobauer kurz vor der Apokalypse. In einem Investorenbrief vergleiche Einhorn Tesla Motors mit Lehman Brothers und gehe auch mit Elon Musk hart ins Gericht. Für das Q4 prophezeie der Manager Tesla eine "herbe Umsatz- und Gewinnenttäuschung."An den Vorwürfen und Prognosen dürfte das persönliche Duell zwischen Musk und Einhorn schuld sein. Denn Einhorn habe zuletzt kaum eine Gelegenheit ausgelassen, um über die Tesla-Shortposition in seinem Fonds bei Greenlight Capital zu sprechen.Ganz ernst nehmen dürfe man die Meldung angesichts der persönlichen Fehde und der überspitzten Darstellung nicht. Es bleibe abzuwarten, wie Tesla-Chef den virtuellen Schlagabtausch fortsetzen werde - das Gezwitschere sollte er dieses mal allerdings sein lassen.Konservative Investoren sollten weiterhin die Finger von der Mutprobe-Aktie lassen, so Jonas Lerch von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:224,00 EUR +2,71% (09.10.2018, 09:48)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:223,50 EUR +0,76% (09.10.2018, 09:30)