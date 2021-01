ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (19.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla, Tesla, Tesla - der US-Elektroautohersteleller unter Leitung von Elon Musk bleibe mit seiner Technologie und seinem Geschäftsmodell der "Maßstab der Branche", heiße es in einem aktuellen Kommentar des Analysehauses Jefferies. Konkurrenz drohe allenfalls aus einer bisher eher unterschätzten Richtung - nämlich aus China, so Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Chinesische Elektroautobauer würden seiner Ansicht nach durch einen verbesserten Kapitalzugang zu gefährlicheren Konkurrenten zu werden als die traditionellen Autobauer.Tesla habe mit seinen Auslieferungszahlen für das Schlussquartal bereits für Wirbel gesorgt und das eigene Jahresziel fast auf den Punkt erreicht. Heute in einer Woche werde der US-Elektroautohersteller seine Geschäftszahlen veröffentlichen. Mit Blick auf den Analystenkommentar falle v.a. eines ins Auge: Die Gefahr der Konkurrenz für Tesla komme nach Einschätzung des Analysten nicht etwa von Daimler, Volkswagen oder einem anderen etablierten Konzern, sondern aus dem Reich der Mitte, wo mit BYD oder Nio relativ junge Unternehmen die Challenge aufgenommen hätten, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link