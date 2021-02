NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Bruder von Tesla-Chef Elon Musk habe hat 30.000 Tesla-Aktien verkauft. Er sei nicht der einzige Insider beim Elektroauto-Aushängeschild, der nahe dem Allzeithoch zuletzt Kasse gemacht habe. Ein Warnsignal?Kimbal Musk habe mit seinem Verkauf von Tesla-Aktien rund 25,6 Mio. Dollar eingenommen. Er sei Mitglied in Teslas Verwaltungsrat. Sein Verkauf habe zu einem Kurs von etwas mehr als 850 Dollar stattgefunden. Kurzfristig kein schlechtes Timing: Das bisherige All-Time-High (900,40 Dollar) habe der Autotitel am 25. Januar erreicht.Vor Kimbal Musk habe diesen Monat bereits Antonio Gracias mehr als 150.000 Aktien veräußert - also das Fünffache von Musk. Gracias sei ebenfalls Mitglied im Verwaltungsrat.Das Insider angesichts des Anstiegs auch mal ein paar Gewinne mitnehmen würden, sei nicht ungewöhnlich. Tesla-Anleger müssten deswegen nicht Panik verfallen. Die 30.000 Tesla-Aktien seien nur rund fünf Prozent von Kimbal Musks Gesamtposition. Er habe bereits im September einen großen Verkauf getätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:668,90 EUR +0,80% (11.02.2021, 22:01)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:671,30 EUR -0,16% (11.02.2021, 17:35)