XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

479,50 EUR -1,80% (07.06.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

605,13 USD +1,01% (07.06.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (08.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer Tesla und eine seiner wichtigsten Führungskräfte würden künftig getrennte Wege gehen. Jerome Guillen, der über zehn Jahre ranghohe Posten bei Tesla bekleidet habe, habe den Konzern von Tech-Milliardär Elon Musk am 3. Juni verlassen. Das habe Tesla am späten Montag (Ortszeit) mitgeteilt. Der einstige Daimler-Manager sei 2010 zu Tesla gekommen und zuletzt für das Geschäft mit schweren Lastwagen zuständig gewesen, in das Musk große Hoffnung setze. Zuvor habe er Teslas gesamten Automobilbereich geleitet.Der Franzose habe jahrelang als einer der entscheidenden Köpfe hinter Teslas Erfolgen bei der Mission gegolten, die Elektromobilität in den Massenmarkt zu bringen. Guillen sei bis zu seinem Abgang einer von vier Top-Managern an der Spitze des Unternehmens gewesen, von denen nun neben Konzernchef Musk nur noch Finanzvorstand Zack Kirkhorn und Drew Baglino verbleiben würden, der den Bereich Antriebs- und Energietechnik führe. Tesla habe sich in der Mitteilung bei Guillen für dessen Verdienste bedankt und ihm alles Gute für seine künftige Karriere gewünscht.Zuletzt habe der Autobauer mit einer neuen Rückrufaktion für wenig Freude bei den Anlegern gesorgt. Rund 6.000 Fahrzeuge seien am vergangenen Mittwoch von Tesla zurückgerufen worden. Die Befürchtung: Die Bremssattelschrauben könnten sich lockern, was möglicherweise zu einem Verlust des Reifendrucks und damit zu einem Crash führen könnte. Die Schrauben würden nun entsprechend nachgezogen - kostenlos natürlich.Für Tesla sei es nicht die erste Rückrufaktion. Erst im Februar hätten rund 36.000 Fahrzeuge in China und 135.000 in den USA zurückgerufen werden müssen. Angesichts dieser Zahlen sollte die aktuelle Aktion Anleger nicht beunruhigen.Die Tesla-Aktie befinde sich allerdings nach dem Rekordhoch im Januar bei gut 900 Dollar in einer ausgedehnten Konsolidierung. Derzeit kämpfe das Papier mit der 200-Tage-Linie. Nun sei es wichtig, dass es der Aktie gelinge, sich nachhaltig wieder nach oben abzusetzen. Langfristig bleibt "Der Aktionär" optimistisch, so Marion Schlegel. (Analyse vom 08.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:495,00 EUR -0,24% (08.06.2021, 09:15)