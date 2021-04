ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (14.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns sei am Dienstag weiter nach oben geklettert. Die Anleger würden bereits jetzt voller Euphorie auf die Ergebnisse des ersten Quartals blicken, die CEO Elon Musk am 26. April präsentieren werde. Die Investoren schienen schon jetzt gute Quartalszahlen einzupreisen.Die Tesla-Aktie habe wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Der Börsenwert von über 550 Mrd. Euro sei nach wie vor mehr als ambitioniert. Vor allem weil die jungen Wilden der Elektroauto-Szene wie Nio, Xpeng, Aiways und Lucid Motors kontinueirlich ihre Stromer ausrollen würden. Die Konkurrenz für Tesla werde demnach immer größer.Dennoch: Elekztromobilität, Software, Autonomes Fahren - Tesla sei nach wie vor der First Mover und Taktgeber der Branche. Die Investition i.H.v. 1,5 Mrd. USD in die Kryptowährung Bitcoin treibe darüber hinaus den Kurs der Tesla-Aktie an. Anleger sollten investiert bleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:649,90 EUR +1,91% (14.04.2021, 11:38)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:650,60 EUR +5,34% (14.04.2021, 11:31)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:762,32 USD +8,60% (13.04.2021, 22.00)